  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лидер Манчестер Сити рассказал о четырех поражениях подряд
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Манчестер Сити рассказал о четырех поражениях подряд

Англия

Такого никогда не случалось в моей карьере ©

Лидер Манчестер Сити рассказал о четырех поражениях подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силва поделился своим мнением о четырех поражениях.

"Этот перерыв пошел нам на пользу. Не буду отрицать: это был сложный момент для нашей команды. Такого никогда не случалось в моей карьере (четыре поражения подряд). За время в "Манчестере" я даже не помню, чтобы мы проигрывали два матча подряд.

Перерыв пошел на пользу, потому что некоторые игроки вернутся после травм, и мы снова готовы выйти на максимум в этой части сезона", – сказал Силва.

Напомним, "Манчестер Сити" проиграл два матча в АПЛ, один матч в Кубке английской лиги и одну игру в Лиге чемпионов.

Читайте такжеМанчестер Сити анонсировал документальную ленту о четвертом подряд чемпионстве
По теме
yellow-arrow
Ценные игроки Арсенала по версии ESPN
yellow-arrow
Манчестер Сити анонсировал документальную ленту о четвертом подряд чемпионстве
yellow-arrow
Полузашитник Ливерпуля рассказал, что изменилось в игре с приходом нового тренера
Манчестер Сити Бернарду Силва
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ojogo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости