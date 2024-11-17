Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Манчестер Сити рассказал о четырех поражениях подряд
Такого никогда не случалось в моей карьере ©
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силва поделился своим мнением о четырех поражениях.
"Этот перерыв пошел нам на пользу. Не буду отрицать: это был сложный момент для нашей команды. Такого никогда не случалось в моей карьере (четыре поражения подряд). За время в "Манчестере" я даже не помню, чтобы мы проигрывали два матча подряд.
Перерыв пошел на пользу, потому что некоторые игроки вернутся после травм, и мы снова готовы выйти на максимум в этой части сезона", – сказал Силва.
Напомним, "Манчестер Сити" проиграл два матча в АПЛ, один матч в Кубке английской лиги и одну игру в Лиге чемпионов.
Популярное сейчас
- Украина упустила победу над Грузией, обнадеживающая ничья албанцев и чехов, четвертьфиналы для Германии и Нидерландов. Главные новости за 16 ноября
- Плей-офф или понижение в классе. Сборная Украины имеет три варианта окончания борьбы в группе Лиги наций
- Интрига до самого конца. Турнирная таблица группы Украины перед последним туром
- Пеп Гвардиола определился со своим будущим в Манчестер Сити. Что известно?
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля