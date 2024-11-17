Лидер Манчестер Сити рассказал о четырех поражениях подряд

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силва поделился своим мнением о четырех поражениях.

"Этот перерыв пошел нам на пользу. Не буду отрицать: это был сложный момент для нашей команды. Такого никогда не случалось в моей карьере (четыре поражения подряд). За время в "Манчестере" я даже не помню, чтобы мы проигрывали два матча подряд.

Перерыв пошел на пользу, потому что некоторые игроки вернутся после травм, и мы снова готовы выйти на максимум в этой части сезона", – сказал Силва.