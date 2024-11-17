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Есть ли Зинченко? Самые ценные игроки Арсенала по версии ESPN
Входит ли в перечень Зинченко?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Издание ESPN опубликовало список самых ценных игроков "Арсенала".
Список формировался по таким факторам, как: частота появления в поле футболиста, уровень и стабильность игры игрока.
- Мартин Эдегор;
- Букайо Сака;
- Вильям Салиба;
- Габриэл Магальяэс;
- Деклан Райс;
- Давид Райя;
- Кай Хавертц;
- Габриэл Мартинелли;
- Бен Уайт;
- Томас Парти;
- Леандро Троссард;
- Юрриен Тимбер;
- Риккардо Калафьори;
- Микель Мерино;
- Жоржиньо.
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Источник:espn
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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