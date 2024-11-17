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Есть ли Зинченко? Самые ценные игроки Арсенала по версии ESPN

Англия
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Входит ли в перечень Зинченко?

Есть ли Зинченко? Самые ценные игроки Арсенала по версии ESPN

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Издание ESPN опубликовало список самых ценных игроков "Арсенала".

Список формировался по таким факторам, как: частота появления в поле футболиста, уровень и стабильность игры игрока.

  1. Мартин Эдегор;
  2. Букайо Сака;
  3. Вильям Салиба;
  4. Габриэл Магальяэс;
  5. Деклан Райс;
  6. Давид Райя;
  7. Кай Хавертц;
  8. Габриэл Мартинелли;
  9. Бен Уайт;
  10. Томас Парти;
  11. Леандро Троссард;
  12. Юрриен Тимбер;
  13. Риккардо Калафьори;
  14. Микель Мерино;
  15. Жоржиньо.
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Источник:
espn
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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