Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Английские топ-клубы интересуются защитником Борнмута
Но это не Забарный
Getty Images / Global Images Ukraine
Английские топ-клубы интересуются защитником "Борнмута".
По словам испанского журналиста Маттео Моретто, левым защитником клуба и сборной Венгрии Милошем Керкезом интересуются "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".
"Милош Керкез, левый защитник "Борнмута", которому всего 21 год, включен в список двух великих игроков Англии, таких как "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". На данный момент нет конкретных контактов, чтобы говорить о продолжающихся переговорах, а есть только начальные опросы", - сообщил испанский журналист.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Милош Керкез в этом сезоне сыграл в 11 играх Премьер-Лиги и отдал 2 голевые передачи.
Керкез перешёл в "Борнмут" из нидерландского АЗ в июле 2023 года за 17,8 млн евро. TransferMarkt оценивает игрока в 20 млн евро.
Популярное сейчас
- "Это наш бриллиант". Буряк особо выделил одного из украинских игроков в матче с Грузией
- Украина упустила победу над Грузией, обнадеживающая ничья албанцев и чехов, четвертьфиналы для Германии и Нидерландов. Главные новости за 16 ноября
- Подвиг Мамардашвили и неназначенный пенальти. Грузия – Украина. Обзор послематчевой грузинской прессы
- Пеп Гвардиола определился со своим будущим в Манчестер Сити. Что известно?
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой