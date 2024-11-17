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Английские топ-клубы интересуются защитником Борнмута

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Но это не Забарный

Английские топ-клубы интересуются защитником Борнмута

Getty Images / Global Images Ukraine

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Английские топ-клубы интересуются защитником "Борнмута".

По словам испанского журналиста Маттео Моретто, левым защитником клуба и сборной Венгрии Милошем Керкезом интересуются "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

"Милош Керкез, левый защитник "Борнмута", которому всего 21 год, включен в список двух великих игроков Англии, таких как "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". На данный момент нет конкретных контактов, чтобы говорить о продолжающихся переговорах, а есть только начальные опросы", - сообщил испанский журналист.

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Милош Керкез в этом сезоне сыграл в 11 играх Премьер-Лиги и отдал 2 голевые передачи.

Керкез перешёл в "Борнмут" из нидерландского АЗ в июле 2023 года за 17,8 млн евро. TransferMarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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