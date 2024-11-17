Новичок клуба Забарного перенёс операцию. Фото

Защитник английского "Борнмута", в котором играет украинец Илья Забарный, Хулиан Араухо перенёс операцию.

Об этом футболист написал в своём профиле Instagram.

"Вера превыше страха. Я очень рад, что прошёл успешно операцию и уже на пути к выздоровлению. Большое спасибо доктору Лассе Лемпаинену за вашу заботу и опыт. Я благодарен за это новое начало и вернусь сильнее, чем когда-либо", - написал защитник.

Хулиан Араухо присоединился к "Борнмуту" в августе 2024 года перейдя из "Барселоны" за 10 млн евро.

В этом сезоне правый защитник сыграл в девяти играх за "Борнмут" во всех турнирах и голов не забивал.