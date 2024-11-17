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Новичок клуба Забарного перенёс операцию. Фото
Пообещал вернуться сильнее
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник английского "Борнмута", в котором играет украинец Илья Забарный, Хулиан Араухо перенёс операцию.
Об этом футболист написал в своём профиле Instagram.
"Вера превыше страха. Я очень рад, что прошёл успешно операцию и уже на пути к выздоровлению. Большое спасибо доктору Лассе Лемпаинену за вашу заботу и опыт. Я благодарен за это новое начало и вернусь сильнее, чем когда-либо", - написал защитник.
Хулиан Араухо присоединился к "Борнмуту" в августе 2024 года перейдя из "Барселоны" за 10 млн евро.
В этом сезоне правый защитник сыграл в девяти играх за "Борнмут" во всех турнирах и голов не забивал.
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