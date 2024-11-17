  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бывший игрок Тоттенхэма выступил за возвращение зимней паузы в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший игрок Тоттенхэма выступил за возвращение зимней паузы в АПЛ

Англия

Высказался о календаре

Бывший игрок Тоттенхэма выступил за возвращение зимней паузы в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Англии Харри Кейн поделился своими мыслями относительно возвращения зимней паузы в АПЛ.

Читайте такжеБеллингем хочет положить конец спорам об отсутствии ведущих игроков в сборной Англии

"Было бы замечательно вернуть в Англии зимнюю паузу. Она была у нас около двух лет, и я думаю, что это очень хорошо сказывалось на игроках. Было много разговоров о календаре, и в прошлом году у меня был первый опыт длительной зимней паузы. Я почувствовал, что это очень помогло мне восстановиться в трудный период. Вероятно, необходима более широкая дискуссия о календаре и о том, как можно помочь. Жаль, что они снова взяли свои слова назад и перестали устраивать перерыв", — цитирует Кейна ESPN.

Напомним, Кейн выступал в АПЛ с 2011-го по 2023 год.

По теме
yellow-arrow
Барселона вынуждена покинуть временный стадион – названы сроки
yellow-arrow
Ливерпуль хочет сохранить звёздного нападающего, - журналист The Athletic
yellow-arrow
Новичок клуба Забарного перенёс операцию. Фото
Английская Премьер-лига Харри Кейн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
espn
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости