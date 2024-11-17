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Бывший игрок Тоттенхэма выступил за возвращение зимней паузы в АПЛ
Высказался о календаре
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Капитан сборной Англии Харри Кейн поделился своими мыслями относительно возвращения зимней паузы в АПЛ.
"Было бы замечательно вернуть в Англии зимнюю паузу. Она была у нас около двух лет, и я думаю, что это очень хорошо сказывалось на игроках. Было много разговоров о календаре, и в прошлом году у меня был первый опыт длительной зимней паузы. Я почувствовал, что это очень помогло мне восстановиться в трудный период. Вероятно, необходима более широкая дискуссия о календаре и о том, как можно помочь. Жаль, что они снова взяли свои слова назад и перестали устраивать перерыв", — цитирует Кейна ESPN.
Напомним, Кейн выступал в АПЛ с 2011-го по 2023 год.
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