Бывший игрок Тоттенхэма выступил за возвращение зимней паузы в АПЛ

Капитан сборной Англии Харри Кейн поделился своими мыслями относительно возвращения зимней паузы в АПЛ.

"Было бы замечательно вернуть в Англии зимнюю паузу. Она была у нас около двух лет, и я думаю, что это очень хорошо сказывалось на игроках. Было много разговоров о календаре, и в прошлом году у меня был первый опыт длительной зимней паузы. Я почувствовал, что это очень помогло мне восстановиться в трудный период. Вероятно, необходима более широкая дискуссия о календаре и о том, как можно помочь. Жаль, что они снова взяли свои слова назад и перестали устраивать перерыв", — цитирует Кейна ESPN.