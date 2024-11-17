Ливерпуль хочет сохранить звёздного нападающего, - журналист The Athletic

Журналист The Athletic Джеймс Пирс сказал, что "Ливерпуль" хочет сохранить звёздного нападающего.

Сроки контракта Мохамеда Салаха с "Ливерпулем" подходят к концу. По словам журналиста, нужно игроку предложить продление контракта на тех же условиях, что и текущий.

"Ливерпуль" хочет сохранить Салаха, и игрок заинтересован в том, чтобы остаться. Всё зависит от того, смогут ли обе стороны прийти к компромиссу в отношении базовой зарплаты, структуры бонусов и срока контракта. По моему мнению, продление контракта на два года на тех же условиях, что и его текущий контракт, было бы разумным. Это позволило бы ему играть до 35-летия в 2027 году, - сказал Пирс.

Журналист считает, что поднимать зарплату и продлевать контракт более чем на два года – рискованно.

Физически Салах — машина, и его результативность впечатляет, но если бы он захотел значительного повышения зарплаты или продления контракта более чем на два года, то это была бы настоящая дилемма. Он не может вечно бросать вызов времени, - сказал Джеймс Пирс.

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Корреспондент объясняет, что подписать контракт с игроком на замену Салаху выйдет дороже, чем с египтянином.

Подписать контракт с кем-то вместо Салаха будет дороже, чем продлить с ним контракт на два года. В какой-то момент "Ливерпулю" придётся подписать контракт с его преемником, и я не думаю, что они сделают это, пока он ещё там, - написал журналист.

В этом сезоне Мохамед Салах играл в 17 играх за "Ливерпуль" во всех турнирах и забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.