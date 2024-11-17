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Барселона вынуждена покинуть временный стадион – названы сроки
Неожиданно
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская "Барселона" вынуждена покинуть временный стадион.
По информации AS, Городской совет Барселоны установил май в качестве крайнего срока для ухода "Барселоны" со стадиона "Олимпико".
Причина – с мая на стадионе пройдут мероприятия и концерты. Культурную деятельность невозможно будет совмещать с футболом.
Источник сообщает, что УЕФА запрещает менять стадионы во время этапа Лиги и это отбросило вариант с проведением Ла Лиги на обновлённом "Камп Ноу" и Лиги Чемпионов на "Олимпико". "Барселона" подождёт до февраля, чтобы рассмотреть вариант возвращения клуба на родной стадион.
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AS сообщает, что испанскому клубу, в связи с реконструкцией, будет доступно только 60% вместимости. Окончание сроков реконструкции стадиона ожидается не раньше 2026 года.
Строительная компания постарается уложиться в сроки до мая для избегания штрафов.
"На данный момент, если турецкая компания, наконец, завершит возвращение до мая, она "избежит" любого рода штрафов, уложившись в сроки, согласованные с каталонской организацией, на открытие нового Spotify Camp Nou", - сообщил AS.
Напомним, что в связи с реконструкцией "Камп Ноу", "Барселона" проводит свои матчи на стадионе "Олимпико".
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