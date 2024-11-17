  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Барселона вынуждена покинуть временный стадион – названы сроки
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона вынуждена покинуть временный стадион – названы сроки

Англия

Неожиданно

Барселона вынуждена покинуть временный стадион – названы сроки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанская "Барселона" вынуждена покинуть временный стадион.

По информации AS, Городской совет Барселоны установил май в качестве крайнего срока для ухода "Барселоны" со стадиона "Олимпико".

Причина – с мая на стадионе пройдут мероприятия и концерты. Культурную деятельность невозможно будет совмещать с футболом.

Источник сообщает, что УЕФА запрещает менять стадионы во время этапа Лиги и это отбросило вариант с проведением Ла Лиги на обновлённом "Камп Ноу" и Лиги Чемпионов на "Олимпико". "Барселона" подождёт до февраля, чтобы рассмотреть вариант возвращения клуба на родной стадион.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

AS сообщает, что испанскому клубу, в связи с реконструкцией, будет доступно только 60% вместимости. Окончание сроков реконструкции стадиона ожидается не раньше 2026 года.

Строительная компания постарается уложиться в сроки до мая для избегания штрафов.

"На данный момент, если турецкая компания, наконец, завершит возвращение до мая, она "избежит" любого рода штрафов, уложившись в сроки, согласованные с каталонской организацией, на открытие нового Spotify Camp Nou", - сообщил AS.

Напомним, что в связи с реконструкцией "Камп Ноу", "Барселона" проводит свои матчи на стадионе "Олимпико".

По теме
yellow-arrow
Бывший игрок Тоттенхэма выступил за возвращение зимней паузы в АПЛ
yellow-arrow
Ливерпуль хочет сохранить звёздного нападающего, - журналист The Athletic
yellow-arrow
Новичок клуба Забарного перенёс операцию. Фото
Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.11.2024 в 15:55
.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.11.2024 в 15:55
.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости