Новый тренер Манчестер Юнайтед пообщался с болельщиками на Олд Траффорд. Видео

Новый тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим посетил домашний стадион клуба "Олд Траффорд".

Тренеру провели экскурсию по клубному музею, залу пресс-конференций, а также показали домашнюю раздевалку команды.

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Параллельно проходила экскурсия для болельщиков и Аморим встретился с ними в раздевалке.

Момент попал на видео

Хоч я і вболівальник "Ліверпуля", але для новини треба.



Рубен Аморім зустрівся з вболівальниками на "Олд Траффорд". pic.twitter.com/roP7kLP0IT — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) November 17, 2024

Рубен Аморим стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" 11 ноября. Свой дебютный матч за английскую команду португальский наставник проведёт 24 ноября против "Ипсвич Таун" в Премьер-Лиге.