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Новый тренер Манчестер Юнайтед пообщался с болельщиками на Олд Траффорд. Видео
Болельщики остались довольны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новый тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим посетил домашний стадион клуба "Олд Траффорд".
Тренеру провели экскурсию по клубному музею, залу пресс-конференций, а также показали домашнюю раздевалку команды.
Параллельно проходила экскурсия для болельщиков и Аморим встретился с ними в раздевалке.
Момент попал на видео
Хоч я і вболівальник "Ліверпуля", але для новини треба.— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) November 17, 2024
Рубен Аморім зустрівся з вболівальниками на "Олд Траффорд". pic.twitter.com/roP7kLP0IT
Рубен Аморим стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" 11 ноября. Свой дебютный матч за английскую команду португальский наставник проведёт 24 ноября против "Ипсвич Таун" в Премьер-Лиге.
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