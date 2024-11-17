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Новый тренер Манчестер Юнайтед пообщался с болельщиками на Олд Траффорд. Видео

Англия

Болельщики остались довольны

Новый тренер Манчестер Юнайтед пообщался с болельщиками на Олд Траффорд. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим посетил домашний стадион клуба "Олд Траффорд".

Тренеру провели экскурсию по клубному музею, залу пресс-конференций, а также показали домашнюю раздевалку команды.

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Параллельно проходила экскурсия для болельщиков и Аморим встретился с ними в раздевалке.

Момент попал на видео

Рубен Аморим стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" 11 ноября. Свой дебютный матч за английскую команду португальский наставник проведёт 24 ноября против "Ипсвич Таун" в Премьер-Лиге.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Владислав Прийменко
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