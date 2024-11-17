Дёкереш прокомментировал слухи о возможном переходе в Манчестер Юнайтед

Нападающий "Спортинга" и сборной Швеции Виктор Дёкереш прокомментировал слухи о потенциальном трансфере в "Манчестер Юнайтед". Напомним, что английский клуб возглавил Рубен Аморим, который работал в "Спортинге".

"У него уже есть несколько нападающих, так что мы увидим. Это не то, о чем я думаю. Конечно, я хочу провести сезон в "Спортинге", и мне там нравится, поэтому для меня нет никакого стресса, чтобы сделать шаг в будущем. Посмотрим, когда придет время. Я не придаю значения слухам, потому что это просто разговоры и ничего больше", - сказал нападающий.

В этом сезоне Дёкереш сыграл за клуб и сборную Швеции 23 матча, в которых забил 28 голов и отдал 7 результативных передач.