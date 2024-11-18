Фулхэм поборется с Брентфордом за талантливого нападающего Ботафого

Игор Жезус зарекомендовал себя одним из самых ярких игроков "Ботафого". К нападающему приковано большое внимание со стороны английских клубов, которые заинтересованы в услугах бразильца.

По информации TBR Football, "Фулхэм" поборется с "Брентфордом" за трансфер 23-летнего форварда "Ботафого". Учитывая интерес к игроку "пчел" Бриану Мбеумо, Томас Франк рассматривает возможность потенциальной замены француза, если тот покинет команду зимой. Что касается "Фулхэма", то Марку Силва хочет усилить линию атаки и составить конкуренцию Раулю Хименесу и Карлосу Винисиусу. Английские клубы будут вынуждены выложить за Игоря Жезуса немалые средства, поскольку "Ботафого" хочет зимой удержать своего игрока.

Добавим, что в этом году бразильский нападающий провел 24 матча, где отметился 8 голами и 3 ассистами.