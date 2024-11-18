Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фулхэм поборется с Брентфордом за талантливого нападающего Ботафого
Бразильцы не очень настроены отпускать игрока зимой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игор Жезус зарекомендовал себя одним из самых ярких игроков "Ботафого". К нападающему приковано большое внимание со стороны английских клубов, которые заинтересованы в услугах бразильца.
По информации TBR Football, "Фулхэм" поборется с "Брентфордом" за трансфер 23-летнего форварда "Ботафого". Учитывая интерес к игроку "пчел" Бриану Мбеумо, Томас Франк рассматривает возможность потенциальной замены француза, если тот покинет команду зимой. Что касается "Фулхэма", то Марку Силва хочет усилить линию атаки и составить конкуренцию Раулю Хименесу и Карлосу Винисиусу. Английские клубы будут вынуждены выложить за Игоря Жезуса немалые средства, поскольку "Ботафого" хочет зимой удержать своего игрока.
Добавим, что в этом году бразильский нападающий провел 24 матча, где отметился 8 голами и 3 ассистами.
Популярное сейчас
- Григорчук – об игре Украины: Просто хочется выключить телевизор
- "Думайте". Маркевич поделился наблюдениями от игры сборной Украины
- "Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут". Зеленский прокомментировал разрешение бить по территории РФ
- Лондонский клуб сделал предложение Челси по аренде Мудрика, - СМИ
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля