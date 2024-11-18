Тоттенхэм хочет вернуть своего бывшего игрока молодежной академии

Игрок "Лестера" Гарри Уинкс находится на радаре "Тоттенхэма". 28-летний полузащитник является воспитанником "шпор" и они полны решимости вернуть англичанина в лондонский клуб.

Гарри Уинкс стал важной частью полузащиты "Лестера" благодаря своему видению, умению распределять и возвращать мяч, а его форма привлекла внимание его бывшего клуба. Сумма в 38 млн евро, которую готов заплатить лондонский клуб, отражает уверенность в потенциале игрока. Однако "Лестер" не отпустит его так просто. Английский полузащитник является основой команды, и менеджер Стив Купер стремится удержать его любой ценой.

Добавим, что в этом сезоне Гарри Уинкс провел 11 матчей, где отметился голом и 3 ассистами.