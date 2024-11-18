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Тоттенхэм хочет вернуть своего бывшего игрока молодежной академии
Правда, шпорам этот трансфер обойдется недешево
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Лестера" Гарри Уинкс находится на радаре "Тоттенхэма". 28-летний полузащитник является воспитанником "шпор" и они полны решимости вернуть англичанина в лондонский клуб.
Гарри Уинкс стал важной частью полузащиты "Лестера" благодаря своему видению, умению распределять и возвращать мяч, а его форма привлекла внимание его бывшего клуба. Сумма в 38 млн евро, которую готов заплатить лондонский клуб, отражает уверенность в потенциале игрока. Однако "Лестер" не отпустит его так просто. Английский полузащитник является основой команды, и менеджер Стив Купер стремится удержать его любой ценой.
Добавим, что в этом сезоне Гарри Уинкс провел 11 матчей, где отметился голом и 3 ассистами.
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