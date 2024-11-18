  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм хочет вернуть своего бывшего игрока молодежной академии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм хочет вернуть своего бывшего игрока молодежной академии

Англия

Правда, шпорам этот трансфер обойдется недешево

Тоттенхэм хочет вернуть своего бывшего игрока молодежной академии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Лестера" Гарри Уинкс находится на радаре "Тоттенхэма". 28-летний полузащитник является воспитанником "шпор" и они полны решимости вернуть англичанина в лондонский клуб.

Гарри Уинкс стал важной частью полузащиты "Лестера" благодаря своему видению, умению распределять и возвращать мяч, а его форма привлекла внимание его бывшего клуба. Сумма в 38 млн евро, которую готов заплатить лондонский клуб, отражает уверенность в потенциале игрока. Однако "Лестер" не отпустит его так просто. Английский полузащитник является основой команды, и менеджер Стив Купер стремится удержать его любой ценой.

Добавим, что в этом сезоне Гарри Уинкс провел 11 матчей, где отметился голом и 3 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Фулхэм поборется с Брентфордом за талантливого нападающего Ботафого
yellow-arrow
Кристал Пелас не сможет зимой арендовать Мудрика из-за правил АПЛ
yellow-arrow
Албания – Украина, Наполи – Рома, Сити – Тоттенхэм и Милан – Юве. Расписание футбола на 18 – 24 ноября
Тоттенхэм (Лондон) Гарри Уинкс Лестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости