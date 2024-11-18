Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уэйн Руни сыграет главную роль в документальном фильме о себе
Съемки уже идут
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уэйн Руни сыграет главную роль в новом документальном сериале о своем пребывании на посту тренера "Плимута". Как сообщает The Athletic, 39-летняя легенда "МЮ" согласилась на сделку после того, как к нему обратились руководители телеканалов.
Съемки начались в начале сезона, и камеры следили за Руни как на поле, так и за его пределами, пока он осваивался в новой обстановке в "Плимуте". В центре внимания сериала будут тренер и "пилигримы", что поможет подогреть интерес к клубу, который сейчас борется за выживание в Чемпионшипе. Пока не понятно, на каком потоковом сервисе выйдет документальный фильм. Новости о сериале появились перед запуском шоу "Я знаменитость, заберите меня отсюда" на канале ITV17 ноября, при этом жена Уэйна, Колин, станет главной звездой шоу этого года.
Отметим, что на данный момент "Плимут" под руководством Уэйна Руни занимает 18-е место, имея в своем активе 16 очков.
Популярное сейчас
- Кварцяный дал совет сборной Украины перед решающей игрой с Албанией
- Григорчук – об игре Украины: Просто хочется выключить телевизор
- Португальский журналист: Трубин – это далеко не самая большая проблема Бенфики
- Хорошо известный украинским фанатам лондонский клуб рассматривает возможность подписания Ильи Забарного
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО