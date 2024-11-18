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Уэйн Руни сыграет главную роль в документальном фильме о себе

Англия

Съемки уже идут

Уэйн Руни сыграет главную роль в документальном фильме о себе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уэйн Руни сыграет главную роль в новом документальном сериале о своем пребывании на посту тренера "Плимута". Как сообщает The Athletic, 39-летняя легенда "МЮ" согласилась на сделку после того, как к нему обратились руководители телеканалов.

Съемки начались в начале сезона, и камеры следили за Руни как на поле, так и за его пределами, пока он осваивался в новой обстановке в "Плимуте". В центре внимания сериала будут тренер и "пилигримы", что поможет подогреть интерес к клубу, который сейчас борется за выживание в Чемпионшипе. Пока не понятно, на каком потоковом сервисе выйдет документальный фильм. Новости о сериале появились перед запуском шоу "Я знаменитость, заберите меня отсюда" на канале ITV17 ноября, при этом жена Уэйна, Колин, станет главной звездой шоу этого года.

Отметим, что на данный момент "Плимут" под руководством Уэйна Руни занимает 18-е место, имея в своем активе 16 очков.

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Уэйн Руни
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Гресь
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