Вулверхэмптон хочет укрепить линию обороны игроком Ренна

Команда Гари О'Нила потерпела серьезный удар во время летнего трансферного окна после продажи Макса Килмана в "Вест Хэм", причем клуб не смог найти ему замену. Это существенно повлияло на игру "волков" в обороне, поскольку сейчас они находятся на предпоследнем месте в АПЛ. Руководство клуба хочет укрепить проблемное звено и обратило свое внимание в сторону Лиги 1.

По информации Football Insider, "Вулверхэмптон" заинтересован в услугах Кристофера Ву из "Ренна". Англичане внимательно следят за карьерой камерунца и считают, что он обладает всеми качествами, необходимыми для успеха в Премьер-лиге. Однако "волки" могут столкнуться с трудностями при подписании 23-летнего игрока из-за финансовых возможностей Гари О'Нила в январское трансферное окно. "Вулверхэмптон" не будет иметь много денег, чтобы потратить их, когда трансферный рынок откроется в начале года. Однако, усиление защиты считается решающим в борьбе за выживание в этом сезоне.

Добавим, что в этом сезоне Кристофер Ву провел 10 матчей, а его трансферная стоимость (по данным transfermarkt) составляет 6 млн евро.