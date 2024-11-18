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Вулверхэмптон хочет укрепить линию обороны игроком Ренна

Англия

Правда, есть трудности с реализацией этого трансфера

Вулверхэмптон хочет укрепить линию обороны игроком Ренна

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Команда Гари О'Нила потерпела серьезный удар во время летнего трансферного окна после продажи Макса Килмана в "Вест Хэм", причем клуб не смог найти ему замену. Это существенно повлияло на игру "волков" в обороне, поскольку сейчас они находятся на предпоследнем месте в АПЛ. Руководство клуба хочет укрепить проблемное звено и обратило свое внимание в сторону Лиги 1.

По информации Football Insider, "Вулверхэмптон" заинтересован в услугах Кристофера Ву из "Ренна". Англичане внимательно следят за карьерой камерунца и считают, что он обладает всеми качествами, необходимыми для успеха в Премьер-лиге. Однако "волки" могут столкнуться с трудностями при подписании 23-летнего игрока из-за финансовых возможностей Гари О'Нила в январское трансферное окно. "Вулверхэмптон" не будет иметь много денег, чтобы потратить их, когда трансферный рынок откроется в начале года. Однако, усиление защиты считается решающим в борьбе за выживание в этом сезоне.

Добавим, что в этом сезоне Кристофер Ву провел 10 матчей, а его трансферная стоимость (по данным transfermarkt) составляет 6 млн евро.

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Вулверхэмптон Ренн
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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