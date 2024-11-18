Полузащитник Тоттенхэма получил семиматчевую дисквалификацию за неудачную шутку в сторону партнера по команде

Футбольная ассоциация (FA) дисквалифицировала Родриго Бентанкура из "Тоттенхэма" на семь матчей и оштрафовала на 100 000 фунтов стерлингов за нарушение правила FA E3 относительно интервью для СМИ. Дисквалификация 27-летнего футболиста начнется в субботу 23 ноября, когда "шпоры" посетят "Манчестер Сити", и он пропустит шесть матчей Премьер-лиги, а также четвертьфинал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в четверг, 19 декабря.

Поводом для дисквалификации полузащитника стали его высказывания в прессе. В июне, на просьбу уругвайского журналиста подарить ему футболку корейца, полузащитник переспросил "Сона? Или другого чемпиона? Это может быть и кузен Сонни. Они все на одно лицо". Как утверждает FA, "полузащитник "Тоттенхэма" нарушил Правило FA E3.1, поскольку действовал неподобающим образом и/или использовал оскорбительные и/или нецензурные слова и/или опозорил игру... Также это является нарушением с отягчающими обстоятельствами, которое определено в Правиле FA E3.2, поскольку оно содержало ссылку - прямую или косвенную - на национальность и/или расу и/или этническое происхождение".

Отметим, что футболист в АПЛ также не сыграет против "Фулхэма", "Борнмута", "Челси", "Саутгемптона" и "Ливерпуля". Кроме того, Бентанкур эта дисквалификация не распространяется на его участие в еврокубках, а в Премьер-лиге он сможет вернуться на поле 26 декабря против "Ноттингема".