Лондонский клуб следит за молодым талантом Гента

"Вест Хэм" имеет слабые результаты в чемпионате, находясь на 14-й позиции в АПЛ. Хулен Лопетеги ищет возможность укрепить оборону в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что "молотобойцы" следят за Арчи Брауном из "Гента". Левый защитник демонстрирует качественную игру как в обороне, так и в атаке, что и привлекло внимание Хулена Лопетеги. Впрочем, "Вест Хэм" будет иметь определенные трудности с приобретением этого игрока, поскольку другие клубы также интересуются услугами англичанами. Также футболист подписал контракт с "Гентом" до 2027 года, что ставит бельгийскую сторону в сильную переговорную позицию.

Добавим, что в этом сезоне Арчи Браун провел 23 матча, где отметился 2 голами и 4 ассистами.