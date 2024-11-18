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Лондонский клуб следит за молодым талантом Гента

Англия

Об этом информирует Football Insider

Лондонский клуб следит за молодым талантом Гента

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вест Хэм" имеет слабые результаты в чемпионате, находясь на 14-й позиции в АПЛ. Хулен Лопетеги ищет возможность укрепить оборону в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что "молотобойцы" следят за Арчи Брауном из "Гента". Левый защитник демонстрирует качественную игру как в обороне, так и в атаке, что и привлекло внимание Хулена Лопетеги. Впрочем, "Вест Хэм" будет иметь определенные трудности с приобретением этого игрока, поскольку другие клубы также интересуются услугами англичанами. Также футболист подписал контракт с "Гентом" до 2027 года, что ставит бельгийскую сторону в сильную переговорную позицию.

Добавим, что в этом сезоне Арчи Браун провел 23 матча, где отметился 2 голами и 4 ассистами.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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