Арсенал хочет пригласить в клуб известного спортивного директора

Лондонский "Арсенал" активно ищет замену для Эду Гаспара, который покинул пост спортивного директора клуба.

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Стратегический советник "ПСЖ" Луиш Кампуш является одним из кандидатов, которых "Арсенал" рассматривает на замену Эду Гаспару.

Луиш Кампуш — не единственный кандидат, который претендует на место Эду. Предполагается, что посредники составили список для "Арсенала", в котором также нашлось место для Симона Рольфеса из леверкузенского "Байера" и Роберто Олабе, который следующим летом покинет пост спортивного директора "Реал Сосьедада".

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60-летний Луиш Кампуш имеет отличную репутацию, а также разбирается в поиске молодых талантов. Португальский специалист до сих пор не продлил контракт с чемпионами Франции, что делает его мишенью для "Арсенала".