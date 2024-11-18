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Арсенал хочет пригласить в клуб известного спортивного директора
Лондонский клуб нашел отличного кандидата на эту должность
Фото: en.psg.fr
Лондонский "Арсенал" активно ищет замену для Эду Гаспара, который покинул пост спортивного директора клуба.
Стратегический советник "ПСЖ" Луиш Кампуш является одним из кандидатов, которых "Арсенал" рассматривает на замену Эду Гаспару.
Луиш Кампуш — не единственный кандидат, который претендует на место Эду. Предполагается, что посредники составили список для "Арсенала", в котором также нашлось место для Симона Рольфеса из леверкузенского "Байера" и Роберто Олабе, который следующим летом покинет пост спортивного директора "Реал Сосьедада".
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60-летний Луиш Кампуш имеет отличную репутацию, а также разбирается в поиске молодых талантов. Португальский специалист до сих пор не продлил контракт с чемпионами Франции, что делает его мишенью для "Арсенала".
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