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Опубликована десятка самых быстрых игроков АПЛ в этом сезоне. Нашлось ли в ней место для Мудрика?

Англия

Украинский вингер продолжает поражать футбольные поля Англии своей скоростью

Опубликована десятка самых быстрых игроков АПЛ в этом сезоне. Нашлось ли в ней место для Мудрика?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во время очередного международного перерыва известный статистический портал Squawka решил проанализировать самых быстрых игроков АПЛ и составил десятку лучших футболистов по показателю максимальной скорости в этом сезоне.

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В рейтинг попал украинец Михаил Мудрик, который оказался на пятом месте, обогнав звездного форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, занявшего шестое место.

Таким образом выглядит рейтинг самых быстрых игроков английской Премьер-лиги в этом сезоне по состоянию на данный момент по версии статистического портала Squawka.

  • 1. Мики ван де Вен, "Тоттенхэм" — 37.12 км/ч
  • 2. Матеус Нуньес, "Манчестер Сити" — 36.72 км/ч
  • 3. Карлос Форбс, "Вулверхэмптон" — 36.57 км/ч
  • 4. Энтони Эланга, "Ноттингем Форест" — 35.90 км/ч
  • 5. Михаил Мудрик, "Челси" — 35.79 км/ч
  • 6. Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити" — 35.74 км/ч
  • 7. Тимо Вернер, "Тоттенхэм" — 35.69 км/ч
  • 8. Энтони Робинсон, "Фулхэм" — 35.63 км/ч
  • 9. Габриэль Мартинелли, "Арсенал" — 35.57 км/ч
  • 10. Амаду Онана, "Астон Вилла" — 35.54 км/ч
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Напомним, что в этом сезоне 23-летний Михаил Мудрик принял участие в семи матчах АПЛ за "Челси", однако никакими результативными действиями в чемпионате Англии украинец еще не отмечался.

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Андрей Журба
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