Астон Вилла собирается побороться с МЮ за атакующего игрока Атлетика

Пребывание Рубена Аморима в "МЮ" началось, и он будет искать возможности усилить свой состав в январе. Однако, есть вероятность, что он потеряет одну конкретную цель в пользу соперников по Премьер-лиге, "Астон Виллы".

Как информирует Caught Offside, оба клуба заинтересованы в услугах Ойана Сансета из "Атлетика" Бильбао. Скауты "Астон Виллы" наблюдали за многими играми испанца в этом сезоне и пристально следят за ним, поскольку Эмери верит, что игрок может добиться успеха в Премьер-лиге. Правда, преградой этого трансфера являются большие отступные атакующего полузащитника, которые составляют 80 млн евро. Бирмингемцы еще не решили, будут ли выполнять это условие, хотя руководство клуба работает над различными стратегиями, чтобы оформить этот переход.

Добавим, что в этом сезоне Ойан Сансет провел 12 матчей и отметился 5 голами.