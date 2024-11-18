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Как у Роналду. В Лондоне установили статую лучшего бомбардира в истории Англии

Англия
Обновлено

Форвард присутствовал во время открытия

Как у Роналду. В Лондоне установили статую лучшего бомбардира в истории Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Статуя в честь 31-летнего нападающего сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Гарри Кейна была открыта сегодня, 18 ноября в Лондоне.

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Открытие статуи состоялось возле одного из лондонских тренировочных центров, в котором еще 6-летним мальчиком Кейн начинал свой футбольный путь.

"Это настоящая честь для меня - вернуться туда, где началась моя футбольная жизнь, открыв этот памятник. Я надеюсь, что это будет вдохновлять следующее поколение упорно работать и верить в себя", — написал Гарри Кейн в соцсетях.

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Напомним, что Гарри Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, забив 69 голов в 103 поединках за сборную "Трех львов".

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Англия Харри Кейн
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Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Bаrcelinius
18.11.2024 в 16:05
Скульптуру надо в торец заехать, ну вообще на Кейна непохож.
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
18.11.2024 в 16:05
Скульптуру надо в торец заехать, ну вообще на Кейна непохож.
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0
0
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Чаклун Крейсервейтер (Миколаїв)
18.11.2024 в 16:05
З шотоладу?Спонсор 100% Петро Порошенко.
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