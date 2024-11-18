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Как у Роналду. В Лондоне установили статую лучшего бомбардира в истории Англии
Форвард присутствовал во время открытия
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Статуя в честь 31-летнего нападающего сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Гарри Кейна была открыта сегодня, 18 ноября в Лондоне.
Открытие статуи состоялось возле одного из лондонских тренировочных центров, в котором еще 6-летним мальчиком Кейн начинал свой футбольный путь.
"Это настоящая честь для меня - вернуться туда, где началась моя футбольная жизнь, открыв этот памятник. Я надеюсь, что это будет вдохновлять следующее поколение упорно работать и верить в себя", — написал Гарри Кейн в соцсетях.
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A real proud moment for me to go back to where my life in football began and unveil a statue. I hope it helps inspire the next generation to work hard and believe in themselves. ???????? pic.twitter.com/rbAs8RrZgS— Harry Kane (@HKane) November 18, 2024
Напомним, что Гарри Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, забив 69 голов в 103 поединках за сборную "Трех львов".
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