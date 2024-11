Как у Роналду. В Лондоне установили статую лучшего бомбардира в истории Англии

Статуя в честь 31-летнего нападающего сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Гарри Кейна была открыта сегодня, 18 ноября в Лондоне.

Открытие статуи состоялось возле одного из лондонских тренировочных центров, в котором еще 6-летним мальчиком Кейн начинал свой футбольный путь.

A real proud moment for me to go back to where my life in football began and unveil a statue. I hope it helps inspire the next generation to work hard and believe in themselves. ???????? pic.twitter.com/rbAs8RrZgS