Клуб АПЛ решил обновить свой логотип

Один из самых известных футбольных клубов Англии, "Тоттенхэм", представил обновленную версию своего логотипа.

Руководство команды решило убрать надпись "Tottenham Hotspur" под изображением петуха, что позволит сделать символ клуба более универсальным и масштабируемым для различных графических материалов.

Same cockerel. Remastered brand identity.​



Our world-famous cockerel stands prouder than ever. Now supported by a silhouette version that allows for a more playful expression of the brand.​​ ✨



Find out more ???? https://t.co/1jL60nPHof pic.twitter.com/0rGRpNQDNn