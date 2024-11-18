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Клуб АПЛ решил обновить свой логотип

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Обновлено

Что изменилось?

Клуб АПЛ решил обновить свой логотип

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из самых известных футбольных клубов Англии, "Тоттенхэм", представил обновленную версию своего логотипа.

Руководство команды решило убрать надпись "Tottenham Hotspur" под изображением петуха, что позволит сделать символ клуба более универсальным и масштабируемым для различных графических материалов.

Клуб АПЛ решил обновить свой логотип - изображение 1

Напомним, что "Тоттенхэм" сейчас занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ, имея 16 очков.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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