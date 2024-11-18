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Клуб АПЛ решил обновить свой логотип
Что изменилось?
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из самых известных футбольных клубов Англии, "Тоттенхэм", представил обновленную версию своего логотипа.
Руководство команды решило убрать надпись "Tottenham Hotspur" под изображением петуха, что позволит сделать символ клуба более универсальным и масштабируемым для различных графических материалов.
Same cockerel. Remastered brand identity.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 18, 2024
Our world-famous cockerel stands prouder than ever. Now supported by a silhouette version that allows for a more playful expression of the brand. ✨
Find out more ???? https://t.co/1jL60nPHof pic.twitter.com/0rGRpNQDNn
Напомним, что "Тоттенхэм" сейчас занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ, имея 16 очков.
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