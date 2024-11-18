Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лондонский клуб представил свой обновленный логотип. ВИДЕО презентации
Еще один европейский топ-клуб презентовал обновленный вид своей эмблемы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Тоттенхэм" представил свой обновленный логотип. Клуб переосмыслил свою легендарную эмблему.
- Напомним, что недавно амстердамский "Аякс" также представил обновленный клубный логотип.
В официальном заявлении английского клуба говорится, что они убрали текст "Тоттенхэм Хотспур" под изображением петуха, что позволяет увеличить масштаб оригинального логотипа, который является настоящей иконой клуба.
Также "Тоттенхэм" представил обновленную клубную монограмму, которая является культовой частью бренда "шпор" и любимой для многих болельщиков команды, начиная еще с 1950-х годов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Introducing the Club’s remastered brand identity, embracing our rich history and unmistakable heritage.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 18, 2024
The cockerel reimagined. An icon reborn. Our font remastered.
To Dare Is To Do. ????
An icon, reborn.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 18, 2024
Reintroducing our Monogram. A truly iconic part of the Spurs brand and a fan favourite from the 1950s. It has a special place in our history, now remastered for our future. THFC. ???? pic.twitter.com/ta76PIh301
Популярное сейчас
- Поведение сына Суркиса в Динамо: журналист раскрыл всю правду про голкипера
- Григорчук – об игре Украины: Просто хочется выключить телевизор
- Цитаишвили: Я был вдвойне мотивирован. Игру в футболке украинской сборной не сравнить с грузинской
- Источник: В Жироне у Цыганкова сейчас несомненный авторитет, одна из самых больших зарплат в клубе
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля