Лондонский клуб представил свой обновленный логотип. ВИДЕО презентации

Лондонский "Тоттенхэм" представил свой обновленный логотип. Клуб переосмыслил свою легендарную эмблему.

Напомним, что недавно амстердамский "Аякс" также представил обновленный клубный логотип.

В официальном заявлении английского клуба говорится, что они убрали текст "Тоттенхэм Хотспур" под изображением петуха, что позволяет увеличить масштаб оригинального логотипа, который является настоящей иконой клуба.

Также "Тоттенхэм" представил обновленную клубную монограмму, которая является культовой частью бренда "шпор" и любимой для многих болельщиков команды, начиная еще с 1950-х годов.

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Introducing the Club’s remastered brand identity, embracing our rich history and unmistakable heritage.



The cockerel reimagined. An icon reborn. Our font remastered.



To Dare Is To Do. ???? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 18, 2024