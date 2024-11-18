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Лондонский клуб представил свой обновленный логотип. ВИДЕО презентации

Англия
Обновлено

Еще один европейский топ-клуб презентовал обновленный вид своей эмблемы

Лондонский клуб представил свой обновленный логотип. ВИДЕО презентации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Тоттенхэм" представил свой обновленный логотип. Клуб переосмыслил свою легендарную эмблему.

В официальном заявлении английского клуба говорится, что они убрали текст "Тоттенхэм Хотспур" под изображением петуха, что позволяет увеличить масштаб оригинального логотипа, который является настоящей иконой клуба.

Также "Тоттенхэм" представил обновленную клубную монограмму, которая является культовой частью бренда "шпор" и любимой для многих болельщиков команды, начиная еще с 1950-х годов.

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Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Андрей Журба
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