Лондонский клуб представил свой обновленный логотип. ВИДЕО презентации

Лондонский "Тоттенхэм" представил свой обновленный логотип. Клуб переосмыслил свою легендарную эмблему.

В официальном заявлении английского клуба говорится, что они убрали текст "Тоттенхэм Хотспур" под изображением петуха, что позволяет увеличить масштаб оригинального логотипа, который является настоящей иконой клуба.

Также "Тоттенхэм" представил обновленную клубную монограмму, которая является культовой частью бренда "шпор" и любимой для многих болельщиков команды, начиная еще с 1950-х годов.

Introducing the Club’s remastered brand identity, embracing our rich history and unmistakable heritage. The cockerel reimagined. An icon reborn. Our font remastered. To Dare Is To Do. ????

An icon, reborn.​



Reintroducing our Monogram. A truly iconic part of the Spurs brand and a fan favourite from the 1950s. It has a special place in our history, now remastered for our future. THFC. ???? pic.twitter.com/ta76PIh301