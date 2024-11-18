Опытный полузащитник Манчестер Юнайтед может покинуть клуб летом следующего года

В различных СМИ неоднократно упоминалось имя Кристиана Эриксена, как одного из тех игроков, которые вероятнее всего покинут клуб следующим летом.

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Ожидается, что "Манчестер Юнайтед" может попрощаться с 32-летним Кристианом Эриксеном в конце сезона. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, на данный момент нет никаких переговоров относительно нового соглашения, однако мнение нового главного тренера "МЮ" Рубена Аморима также будет учтено, хотя вероятность того, что Эриксен уйдет очень высока.

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Добавим, что в этом сезоне Кристиан Эриксен выходил на поле в 13 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав три результативные передачи.