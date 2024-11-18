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Капитан сборной Англии не считает, что Чемпионат мира 2026 года станет его последним турниром
Форвард наслаждается текущим моментом в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine
После открытия статуи Гарри Кейну возле его родного тренировочного центра в Лондоне, форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии ответил на несколько вопросов от журналистов. Один из вопросов касался следующего мундиаля, который может стать последним в карьере 31-летнего форварда.
"Я так не считаю. Я думаю, что когда тебе чуть больше 30 лет, кажется, что твоя игровая карьера подходит к концу, однако я продолжаю играть на самом высоком уровне. Я чувствую себя хорошо, как никогда, поэтому это о том, чтобы прожить этот момент".
"Мне не нравится заглядывать слишком далеко в будущее, я никогда этого не делал на протяжении своей карьеры. Думаю, что следующий чемпионат мира будет захватывающим", — сказал Гарри Кейн.
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Добавим, что в этом сезоне Гарри Кейн провел 21 матч за клуб и сборную, отметившись 20 голами и 9 ассистами.
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