Клуб АПЛ рассматривает возможность увеличения вместимости стадиона

Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность увеличения вместимости стадиона до 80 тысяч мест. По словам источников издания Bloomberg, обсуждения находятся на ранней стадии, никаких решений еще не принято.

"Мы постоянно ищем пути для улучшения наших объектов. Говорить сейчас о каких-либо планах расширения стадиона "Эмирейтс" преждевременно", — заявил представитель "Арсенала".

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Каждый клуб стремится расширить свой стадион или найти способ получать больше прибыли благодаря собственной арене. Сопредседатель правления "Арсенала" Джош Кроенке заявлял, что внутренние обсуждения относительно будущего "Эмирейтс" уже начинаются. Процесс реновации будет непростым, однако в клубе видят возможности, которые там существуют.

Любая масштабная реконструкция стадиона "Эмирейтс" будет предусматривать значительные строительные работы, из-за чего «канонирам» придется играть часть или даже весь сезон на другой арене. Потенциальная проблема может появиться со стороны другого лондонского клуба — "Челси", который тоже рассматривает вариант реконструкции собственного стадиона и переезда на "Уэмбли".

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Напомним, что на данный момент "Эмирейтс", на котором "Арсенал" играет с 2006 года, вмещает 60 704 зрителей. Арена "канониров" является пятой по количеству мест футбольной ареной Англии.