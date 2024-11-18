  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клуб АПЛ рассматривает возможность увеличения вместимости стадиона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб АПЛ рассматривает возможность увеличения вместимости стадиона

Англия

Лондонский клуб стремится соответствовать современным стандартам

Клуб АПЛ рассматривает возможность увеличения вместимости стадиона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность увеличения вместимости стадиона до 80 тысяч мест. По словам источников издания Bloomberg, обсуждения находятся на ранней стадии, никаких решений еще не принято.

"Мы постоянно ищем пути для улучшения наших объектов. Говорить сейчас о каких-либо планах расширения стадиона "Эмирейтс" преждевременно", — заявил представитель "Арсенала".

Читайте такжеАрсенал хочет пригласить в клуб известного спортивного директора

Каждый клуб стремится расширить свой стадион или найти способ получать больше прибыли благодаря собственной арене. Сопредседатель правления "Арсенала" Джош Кроенке заявлял, что внутренние обсуждения относительно будущего "Эмирейтс" уже начинаются. Процесс реновации будет непростым, однако в клубе видят возможности, которые там существуют.

Любая масштабная реконструкция стадиона "Эмирейтс" будет предусматривать значительные строительные работы, из-за чего «канонирам» придется играть часть или даже весь сезон на другой арене. Потенциальная проблема может появиться со стороны другого лондонского клуба — "Челси", который тоже рассматривает вариант реконструкции собственного стадиона и переезда на "Уэмбли".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что на данный момент "Эмирейтс", на котором "Арсенал" играет с 2006 года, вмещает 60 704 зрителей. Арена "канониров" является пятой по количеству мест футбольной ареной Англии.

По теме
yellow-arrow
Капитан сборной Англии не считает, что Чемпионат мира 2026 года станет его последним турниром
yellow-arrow
Опытный полузащитник Манчестер Юнайтед может покинуть клуб летом следующего года
yellow-arrow
Лондонский клуб представил свой обновленный логотип. ВИДЕО презентации
Арсенал (Лондон) Эмирейтс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости