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Конкурент Мудрика в Челси вернулся к тренировкам с основной командой
Михаилу стоит приготовиться?
Getty Images/Global Images Ukraine
Прямой конкурент Михаила Мудрика по позиции в "Челси" вернулся к тренировкам.
Официальный аккаунт лондонского "Челси" в соцсетях сообщил о том, что Джейдон Санчо вернулся на тренировку вместе с основной командой игроков, которые не отправились в свои сборные во время международного перерыва.
Back at base. ???? pic.twitter.com/S1J79ZRhIt— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 18, 2024
Журналисты также отметили, что Коул Палмер и Леви Колвилл также тренировались в общей группе.
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Добавим, что в этом сезоне Джейдон Санчо появился на футбольном поле в футболке "синих" лишь в пяти матчах, но он успел отметиться тремя голевыми передачами, тогда как у Михаила Мудрика еще нет ни одного результативного действия в семи матчах чемпионата Англии.
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