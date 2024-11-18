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Конкурент Мудрика в Челси вернулся к тренировкам с основной командой

Англия

Михаилу стоит приготовиться?

Конкурент Мудрика в Челси вернулся к тренировкам с основной командой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Прямой конкурент Михаила Мудрика по позиции в "Челси" вернулся к тренировкам.

Официальный аккаунт лондонского "Челси" в соцсетях сообщил о том, что Джейдон Санчо вернулся на тренировку вместе с основной командой игроков, которые не отправились в свои сборные во время международного перерыва.

Журналисты также отметили, что Коул Палмер и Леви Колвилл также тренировались в общей группе.

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Добавим, что в этом сезоне Джейдон Санчо появился на футбольном поле в футболке "синих" лишь в пяти матчах, но он успел отметиться тремя голевыми передачами, тогда как у Михаила Мудрика еще нет ни одного результативного действия в семи матчах чемпионата Англии.

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Челси (Лондон) Джейдон Санчо Михаил Мудрик
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Опубликовал: Андрей Журба
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