Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два клуба Премьер-лиги присматриваются к таланту Манчестер Сити
Горожане готовы отпустить своего футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее английского полузащитника Джеймса МакАти, выступающего за "Манчестер Сити", остается неопределенным. По данным The Guardian, 22-летним футболистом заинтересовались два клуба АПЛ - "Фулхэм" и "Вест Хэм".
"Манчестер Сити" готов отпустить МакАти за 20 миллионов фунтов стерлингов, и обе заинтересованные команды готовы заплатить такую сумму.
Джеймс в текущем сезоне забил 1 гол в 6 матчах. МакАти за всю свою карьеру сыграл 177 поединков, в которых забил 61 гол и отдал 37 результативных передач.
Популярное сейчас
- Предатель Украины выиграл дело в Спортивном арбитражном суде против УАФ
- "Противная" команда, "вонючая". Шацких высказался о сопернике сборной Украины
- Поведение сына Суркиса в Динамо: журналист раскрыл всю правду про голкипера
- Пеп Гвардиола определился со своим будущим в Манчестер Сити. Что известно?
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля