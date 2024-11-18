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Два клуба Премьер-лиги присматриваются к таланту Манчестер Сити

Англия

Горожане готовы отпустить своего футболиста

Два клуба Премьер-лиги присматриваются к таланту Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Будущее английского полузащитника Джеймса МакАти, выступающего за "Манчестер Сити", остается неопределенным. По данным The Guardian, 22-летним футболистом заинтересовались два клуба АПЛ - "Фулхэм" и "Вест Хэм".

"Манчестер Сити" готов отпустить МакАти за 20 миллионов фунтов стерлингов, и обе заинтересованные команды готовы заплатить такую сумму.

Джеймс в текущем сезоне забил 1 гол в 6 матчах. МакАти за всю свою карьеру сыграл 177 поединков, в которых забил 61 гол и отдал 37 результативных передач.

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