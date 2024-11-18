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Два клуба АПЛ хотят подписать чемпиона мира 2018 года
Неожиданный вариант развития карьеры для французского полузащитника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Скандально известный чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба может вернуться в Англию. Но на этот раз его никто не ждет в Манчестере.
Как сообщает издание Fichajes, "Ньюкасл" и "Вест Хэм" готовы рискнуть и попробовать подписать 31-летнего французского полузащитника, который имеет большой опыт игры в АПЛ.
"Ньюкасл" надеется, что возможное подписание Поля Погба добавит команде необходимого опыта в борьбе за трофеи. Со своей стороны, "Вест Хэм" также настроен серьезно и готов действовать, поскольку лондонская команда нуждается в усилении. Несмотря на то, что Погба в течение длительного времени не имел игровой практики, оба клуба считают, что француз сможет быстро набрать необходимую форму, чтобы вернуться на свой уровень.
Напомним, что в следующем году 31-летний Поль Погба сможет тренироваться с новой командой, а уже в марте 2025 года француз сможет вернуться на футбольное поле в официальном матче.
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Также добавим, что Поль Погба уже играл в Англии, выступая за "Манчестер Юнайтед" в период с 2016 года по 2022 год, проведя 233 матчей за клуб, в которых ему удалось забить 39 голов и отдать 48 ассистов.
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