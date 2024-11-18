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Рубен Аморим провел свою первую тренировку в роли главного тренера Манчестер Юнайтед
Команда под руководством нового тренера уже готовится к следующему матчу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рубен Аморим провел свою первую тренировку на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".
В этот понедельник, 18-го ноября, 39-летний португалец Рубен Аморим встретился с группой игроков на тренировочной базе "Манчестер Юнайтед" в Каррингтоне во время международного перерыва.
Среди игроков, присутствовавших на тренировке, было только 10 футболистов основной команды, к которым присоединились несколько игроков академии клуба. На тренировке были замечены Кобби Майну и Амад Диалло, которые продолжают свое восстановление после травм, а также трое защитников, которые недавно вернулись к нагрузкам с основной группой: Люк Шоу, Тайрел Маласия и Лени Йоро.
???? A report on today's training session, led by our new head coach...#MUFC— Manchester United (@ManUtd) November 18, 2024
Getting ready for the restart ????#MUFC pic.twitter.com/QmBpnYtgye— Manchester United (@ManUtd) November 18, 2024
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Также добавим, что первая игра Рубена Аморима во главе "Манчестер Юнайтед" состоится уже в это воскресенье, 24 ноября. "Красные дьяволы" встретятся с "Ипсвичем" в рамках 12-го тура АПЛ на "Портмен Роуд".
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