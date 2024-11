Рубен Аморим провел свою первую тренировку в роли главного тренера Манчестер Юнайтед

Рубен Аморим провел свою первую тренировку на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".

В этот понедельник, 18-го ноября, 39-летний португалец Рубен Аморим встретился с группой игроков на тренировочной базе "Манчестер Юнайтед" в Каррингтоне во время международного перерыва.

Среди игроков, присутствовавших на тренировке, было только 10 футболистов основной команды, к которым присоединились несколько игроков академии клуба. На тренировке были замечены Кобби Майну и Амад Диалло, которые продолжают свое восстановление после травм, а также трое защитников, которые недавно вернулись к нагрузкам с основной группой: Люк Шоу, Тайрел Маласия и Лени Йоро.

