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Рубен Аморим провел свою первую тренировку в роли главного тренера Манчестер Юнайтед

Англия

Команда под руководством нового тренера уже готовится к следующему матчу

Рубен Аморим провел свою первую тренировку в роли главного тренера Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Рубен Аморим провел свою первую тренировку на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".

В этот понедельник, 18-го ноября, 39-летний португалец Рубен Аморим встретился с группой игроков на тренировочной базе "Манчестер Юнайтед" в Каррингтоне во время международного перерыва.

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Среди игроков, присутствовавших на тренировке, было только 10 футболистов основной команды, к которым присоединились несколько игроков академии клуба. На тренировке были замечены Кобби Майну и Амад Диалло, которые продолжают свое восстановление после травм, а также трое защитников, которые недавно вернулись к нагрузкам с основной группой: Люк Шоу, Тайрел Маласия и Лени Йоро.

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Также добавим, что первая игра Рубена Аморима во главе "Манчестер Юнайтед" состоится уже в это воскресенье, 24 ноября. "Красные дьяволы" встретятся с "Ипсвичем" в рамках 12-го тура АПЛ на "Портмен Роуд".

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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