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Клуб Премьер-лиги зимой не собирается продавать игрока в мадридский Реал

Англия

Это также касается и других претендентов на этого футболиста

Клуб Премьер-лиги зимой не собирается продавать игрока в мадридский Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" сейчас активно работает на трансферном рынке, поскольку из-за травм надолго выбыли Эдер Милитао и Дани Карвахаль. "Сливочные" и другие клубы нацелились на центрального защитника "Ноттингема" Мурилло, который уже несколько сезонов подряд демонстрирует качественную игру в обороне.

Как сообщает Football Insider, "лесники" не будут рассматривать предложения по своему игроку зимой. Руководство "Ноттингема" считает, что бразилец продолжает совершенствоваться и уверен, что его длинный контракт (до 2028 года) дает достаточно рычагов для того, чтобы отклонить январские предложения.

Добавим, что Мурилло в этом сезоне сыграл 11 матчей и отметился одним забитым мячом. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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