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Клуб Премьер-лиги зимой не собирается продавать игрока в мадридский Реал
Это также касается и других претендентов на этого футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" сейчас активно работает на трансферном рынке, поскольку из-за травм надолго выбыли Эдер Милитао и Дани Карвахаль. "Сливочные" и другие клубы нацелились на центрального защитника "Ноттингема" Мурилло, который уже несколько сезонов подряд демонстрирует качественную игру в обороне.
Как сообщает Football Insider, "лесники" не будут рассматривать предложения по своему игроку зимой. Руководство "Ноттингема" считает, что бразилец продолжает совершенствоваться и уверен, что его длинный контракт (до 2028 года) дает достаточно рычагов для того, чтобы отклонить январские предложения.
Добавим, что Мурилло в этом сезоне сыграл 11 матчей и отметился одним забитым мячом. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.
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