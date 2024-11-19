Несколько клубов Премьер-лиги нацелились на атакующего игрока Милана

"Милан" под руководством Пауло Фонсеки выступает не слишком хорошо ни в чемпионате (7-е место), ни в Лиге чемпионов (20-я позиция). Впрочем, Кристиан Пулишич остается фундаментальным игроком, который приносит большую пользу этой команде.

Как информирует Calcio Mercato, к американцу проявляют интерес "Ливерпуль", "Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед". Арне Слоту очень нравится игра атакующего полузащитника и может предложить "россонери" замену в виде Федерико Кьезы, которому не удалось адаптироваться к АПЛ. "МЮ" и "Вест Хэм" имеют дефицит креативных игроков и поэтому заинтересованы в услугах американца.

Добавим, что Кристиан Пулишич в этом сезоне провел 15 матчей, где отметился 7 голами и 5 ассистами.