Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несколько клубов Премьер-лиги нацелились на атакующего игрока Милана
Футболист хорошо знаком с Туманным Альбионом
Getty Images / Global Images Ukraine
"Милан" под руководством Пауло Фонсеки выступает не слишком хорошо ни в чемпионате (7-е место), ни в Лиге чемпионов (20-я позиция). Впрочем, Кристиан Пулишич остается фундаментальным игроком, который приносит большую пользу этой команде.
Как информирует Calcio Mercato, к американцу проявляют интерес "Ливерпуль", "Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед". Арне Слоту очень нравится игра атакующего полузащитника и может предложить "россонери" замену в виде Федерико Кьезы, которому не удалось адаптироваться к АПЛ. "МЮ" и "Вест Хэм" имеют дефицит креативных игроков и поэтому заинтересованы в услугах американца.
Добавим, что Кристиан Пулишич в этом сезоне провел 15 матчей, где отметился 7 голами и 5 ассистами.
Популярное сейчас
- Сборная с самым низким рейтингом ФИФА в мире одержала первую в своей истории победу на выезде
- Спиваковский назвал футболистов Динамо, которые в ближайшее время покинут команду
- Ига Швёнтек одержала волевую победу над Жасмин Паолини в полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг
- Ливерпуль хочет сохранить звёздного нападающего, - журналист The Athletic
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля