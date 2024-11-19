  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм хочет приобрести молодого таланта аутсайдера Ла Лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм хочет приобрести молодого таланта аутсайдера Ла Лиги

Англия

Лондонцы будут бороться с другими клубами за трансфер этого игрока

Тоттенхэм хочет приобрести молодого таланта аутсайдера Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" располагает широким выбором игроков полузащиты, среди которых Ив Биссума, Папе Сарр и Родриго Бентанкур. Впрочем, им не хватает дополнительной силы и глубины в этой зоне, поэтому "шпоры" хотят усилить эту позицию.

По информации GiveMeSport, лондонцы заинтересованы в подписании Хави Герры из "Валенсии". 21-летний игрок "летучих мышей" вполне мог бы процветать под руководством такого менеджера как Анге Постекоглу, поскольку австралийский тренер дает возможность молодежи в его команде играть в еврокубках. Хотя текущая сумма отступных полузащитника "Валенсии" составляет 84 млн фунтов стерлингов, есть предположение, что испанский клуб может быть готов продать его за 25 млн фунтов или даже меньше, что делает Герру действительно очень популярным игроком. Но "Тоттенхэму" также придется столкнуться с конкуренцией за его подписание, поскольку футболист также находится на радарах "Ливерпуля", "Арсенала", "Барселоны" и "Реала".

Добавим, что в этом сезоне Хави Герра сыграл 10 матчей, однако никакими результативными действиями так не отличался.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид и клубы АПЛ следят за талантливым защитником РБ Лейпциг
yellow-arrow
Несколько клубов Премьер-лиги нацелились на атакующего игрока Милана
yellow-arrow
Клуб Премьер-лиги зимой не собирается продавать игрока в мадридский Реал
Валенсия (Испания) Тоттенхэм (Лондон) Хави Герра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости