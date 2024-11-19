Тоттенхэм хочет приобрести молодого таланта аутсайдера Ла Лиги

"Тоттенхэм" располагает широким выбором игроков полузащиты, среди которых Ив Биссума, Папе Сарр и Родриго Бентанкур. Впрочем, им не хватает дополнительной силы и глубины в этой зоне, поэтому "шпоры" хотят усилить эту позицию.

По информации GiveMeSport, лондонцы заинтересованы в подписании Хави Герры из "Валенсии". 21-летний игрок "летучих мышей" вполне мог бы процветать под руководством такого менеджера как Анге Постекоглу, поскольку австралийский тренер дает возможность молодежи в его команде играть в еврокубках. Хотя текущая сумма отступных полузащитника "Валенсии" составляет 84 млн фунтов стерлингов, есть предположение, что испанский клуб может быть готов продать его за 25 млн фунтов или даже меньше, что делает Герру действительно очень популярным игроком. Но "Тоттенхэму" также придется столкнуться с конкуренцией за его подписание, поскольку футболист также находится на радарах "Ливерпуля", "Арсенала", "Барселоны" и "Реала".

Добавим, что в этом сезоне Хави Герра сыграл 10 матчей, однако никакими результативными действиями так не отличался.