Официально: Дебютант сборной Англии подписал новый долгосрочный контракт с Астон Виллой

На официальном сайте "Астон Виллы" говорится о том, что Морган Роджерс подписал новый контракт с клубом до 2030 года.

22-летний атакующий полузащитник присоединился к "Астон Вилле" зимой 2024 года из "Мидлсбро". В этом сезоне Морган Роджерс забил три гола и отдал три результативные передачи в 15 матчах за клуб во всех турнирах. Его блестящие выступления за клуб привели к дебютному вызову в ряды национальной сборной Англии.

Aston Villa is delighted to announce that Morgan Rogers has signed a new contract with the club! pic.twitter.com/qlRuMXqDwT