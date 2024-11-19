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Официально: Дебютант сборной Англии подписал новый долгосрочный контракт с Астон Виллой

Англия

Игрок останется в клубе до 2030 года

Официально: Дебютант сборной Англии подписал новый долгосрочный контракт с Астон Виллой

Фото - Aston Villa FC - https://www.avfc.co.uk/

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На официальном сайте "Астон Виллы" говорится о том, что Морган Роджерс подписал новый контракт с клубом до 2030 года.

Читайте такжеТалантливый атакующий полузащитник Астон Виллы получил свой дебютный вызов в национальную сборную

22-летний атакующий полузащитник присоединился к "Астон Вилле" зимой 2024 года из "Мидлсбро". В этом сезоне Морган Роджерс забил три гола и отдал три результативные передачи в 15 матчах за клуб во всех турнирах. Его блестящие выступления за клуб привели к дебютному вызову в ряды национальной сборной Англии.

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Источник:
Сайт Астон Вілли
Опубликовал: Андрей Журба
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