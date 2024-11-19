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Челси рассматривает возможность подписания ключевого игрока Ливерпуля

Англия

Лондонский клуб может столкнуться с конкуренцией за игрока от клубов Серии А

Челси рассматривает возможность подписания ключевого игрока Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" планирует подписать голкипера "Ливерпуля" Куивина Келлехера.

Согласно информации от издания The Sun, ирландский вратарь готов покинуть "Энфилд", поскольку в следующем сезоне к клубу присоединится Георгий Мамардашвили из "Валенсии", и он станет третьим выбором на эту позицию, несмотря на свою великолепную игру в последних матчах за "Ливерпуль".

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Сейчас за голкипером активно следит "Челси", однако "Ливерпуль" не хочет продавать своего игрока прямому конкуренту в чемпионате Англии и потребует за вратаря не менее 35 миллионов фунтов стерлингов. Известно, что за Келлехером следят "Ювентус" и "Наполи", но считается, что он предпочтет вариант остаться в клубе АПЛ.

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Добавим, что в этом сезоне Куивин Келлехер принял участие в восьми матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах, сыграв в четырех поединках на ноль. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Ливерпуль Куивин Келлехер
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Андрей Журба
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