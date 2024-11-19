Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль нацелился на подписание звездного нападающего Интера
Красные стремятся усилить атакующие способности команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Ливерпуль" нацелился на подписание звездного нападающего миланского "Интера" Маркуса Тюрама.
Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, "Ливерпуль" нацелился на звезду "Интера" Маркуса Тюрама, но нападающий сборной Франции не заинтересован в переезде на "Энфилд". Утверждается, что "Ливерпуль" следил за Тюрамом, когда мерсисайдский клуб тренировал Юрген Клопп.
Напомним, что Маркус Тюрам присоединился к "Интеру" на правах свободного агента летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года, а в соглашении прописана сумма отступных в размере 85 миллионов евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Маркус Тюрам провел 15 матчей за "Интер", отметившись 8 голами и 5 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 65 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Все ли на месте? Ребров определился с заявкой на заключительный матч Лиги наций
- Сборная с самым низким рейтингом ФИФА в мире одержала первую в своей истории победу на выезде
- Драматичная победа Испании, ничья Хорватии и Португалии. Главные новости за 18 ноября
- Украинец в Англии может покинуть клуб уже этой зимой
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО