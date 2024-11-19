Ливерпуль нацелился на подписание звездного нападающего Интера

Английский "Ливерпуль" нацелился на подписание звездного нападающего миланского "Интера" Маркуса Тюрама.

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Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, "Ливерпуль" нацелился на звезду "Интера" Маркуса Тюрама, но нападающий сборной Франции не заинтересован в переезде на "Энфилд". Утверждается, что "Ливерпуль" следил за Тюрамом, когда мерсисайдский клуб тренировал Юрген Клопп.

Напомним, что Маркус Тюрам присоединился к "Интеру" на правах свободного агента летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года, а в соглашении прописана сумма отступных в размере 85 миллионов евро.

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В этом сезоне Маркус Тюрам провел 15 матчей за "Интер", отметившись 8 голами и 5 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 65 миллионов евро.