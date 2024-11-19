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"Моя задача - быть номером один". Вратарь Ливерпуля прокомментировал свое будущее в клубе

Англия

Голкипер может покинуть клуб в следующем году

"Моя задача - быть номером один". Вратарь Ливерпуля прокомментировал свое будущее в клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно сообщению от The Sun, лондонский "Челси" планирует подписать голкипера "Ливерпуля" Куивина Келлехера за 35 миллионов фунтов стерлингов.

Известно, что ирландский вратарь может покинуть мерсисайдский клуб следующим летом, если он не будет играть.

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Ранее Куивин Келлехер уже упоминал, что бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценивал его способности, понимая, что вратарю необходима регулярная игровая практика.

"Он сказал мне важные слова. Я играл под его руководством несколько лет, и он сказал: "Ты стал блестящим вратарем за это время". Он будет следить за моей карьерой, куда бы я ни пошел. Он хочет, чтобы я играл и был счастлив.

В прошлом сезоне я провел много игр, поэтому мне хотелось бы быть основным голкипером команды. Будет ли это в "Ливерпуле" или в каком-то другом клубе? Посмотрим. Моя главная задача на данный момент — быть номером один", — цитирует слова Келлехера издание Mirror.

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Куивин Келлехер считается воспитанником академии "Ливерпуля". За основную команду "красных" он начал играть в сезоне 2019/20, проведя за это время 55 матчей за клуб.

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Юрген Клопп Ливерпуль Куивин Келлехер
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
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