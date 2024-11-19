Команда Малиновского собирается уволить своего тренера. Кто возглавит клуб?

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, итальянская "Дженоа" собирается уволить Альберто Джилардино с поста главного тренера команды. Клуб, пока что, официально об этом не сообщил.

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Согласно сообщениям от многих инсайдеров, на данный момент известно, что новым тренером "Дженоа" станет Патрик Виейра. Его контракт с "грифонами" будет рассчитан до 2026 года. Ожидается, что официальное объявление о его назначении на должность главного тренера команды состоится на этой неделе.

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Напомним, что последним местом работы 48-летнего Патрика Виейра был французский "Страсбур", в котором он работал в сезоне 2023/24. Под его руководством "Страсбур" занял 13-е место в чемпионате Франции.