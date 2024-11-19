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Один из клубов Чемпионшипа ведет переговоры с бывшим тренером Челси

Англия

Руководство клуба хочет быстро найти замену

Один из клубов Чемпионшипа ведет переговоры с бывшим тренером Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Один из клубов Чемпионшипа уже ведет переговоры с бывшим главным тренером лондонского "Челси".

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Согласно информации от Sky Sports, Фрэнк Лампард ведет переговоры с "Ковентри Сити".

Сообщается, что "Ковентри Сити" ведет переговоры с 46-летним Фрэнком Лампардом относительно его назначения на должность главного тренера команды, поскольку клуб недавно уволил Марка Робинса. Известно, что переговоры находятся на продвинутой стадии, однако стороны еще не пришли к согласию.

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Напомним, что после завершения своей игровой карьеры Фрэнк Лампард тренировал "Дерби", "Челси" и "Эвертон".

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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