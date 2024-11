Один из клубов Чемпионшипа ведет переговоры с бывшим тренером Челси

Один из клубов Чемпионшипа уже ведет переговоры с бывшим главным тренером лондонского "Челси".

Согласно информации от Sky Sports, Фрэнк Лампард ведет переговоры с "Ковентри Сити".

Сообщается, что "Ковентри Сити" ведет переговоры с 46-летним Фрэнком Лампардом относительно его назначения на должность главного тренера команды, поскольку клуб недавно уволил Марка Робинса. Известно, что переговоры находятся на продвинутой стадии, однако стороны еще не пришли к согласию.

