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Один из клубов Чемпионшипа ведет переговоры с бывшим тренером Челси
Руководство клуба хочет быстро найти замену
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Один из клубов Чемпионшипа уже ведет переговоры с бывшим главным тренером лондонского "Челси".
Согласно информации от Sky Sports, Фрэнк Лампард ведет переговоры с "Ковентри Сити".
Сообщается, что "Ковентри Сити" ведет переговоры с 46-летним Фрэнком Лампардом относительно его назначения на должность главного тренера команды, поскольку клуб недавно уволил Марка Робинса. Известно, что переговоры находятся на продвинутой стадии, однако стороны еще не пришли к согласию.
BREAKING: Coventry City are in advanced talks with Frank Lampard over their managerial vacancy ????— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 19, 2024
It’s understood there has been no agreement reached yet, with talks continuing this week ???? pic.twitter.com/Z1UsTBGfvK
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Напомним, что после завершения своей игровой карьеры Фрэнк Лампард тренировал "Дерби", "Челси" и "Эвертон".
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