Александр Зинченко раскрыл секретные методы Артеты в автобиографической книге

Как известно, иногда футбольные тренеры вынуждены врать о травмах своих игроков, поэтому им приходится придумывать различные методы, чтобы попытаться сбить с толку тренера команды-соперника.

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Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко в автобиографической книге "Believe" рассказал, что Микель Артета обожает запутывать других тренеров.

"Я видел, как однажды он говорил травмированным игрокам приехать на командном автобусе и зайти в раздевалку со своим пакетом для стирки, чтобы озадачить другого менеджера", — вспомнил Зинченко.

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Александр Зинченко играет в "Арсенале" под руководством Микеля Артеты с июля 2022 года. Он присоединился к "канонирам" из "Манчестер Сити" за 35 миллионов евро. За это время украинец провел 73 матча за лондонский клуб, забив 2 гола и отдав четыре ассиста.