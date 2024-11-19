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МЮ проявляет интерес к талантливому вингеру Галатасарая
Красные дьяволы попытаются его приобрести уже в январе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С приходом нового тренера, "МЮ" занялся поисками вингера, который мог бы усилить команду этой зимой. Рубен Аморим также готов отпустить Антони в январе, поэтому «красные дьяволы» будут иметь место для нового игрока на этой позиции.
Как информирует TEAMtalk, португальский тренер определил игрока "Галатасарая" Юнуса Акгюна как ключевую цель накануне трансферного окна. 24-летний футболист может играть как левого, так и правого вингера или как 10-й номер, и его универсальность и форма привлекли внимание Аморима. Кроме того, турецкий игрок имеет опыт выступлений в Англии, где в прошлом сезоне помог "Лестеру" вернуться в АПЛ. Контракт вингера с "Галатасараем" рассчитан до 2026 года, поэтому сумма трансфера не будет слишком высокой для "манкунианцев".
Добавим, что в этом сезоне Юнус Акгюн сыграл 16 матчей, где отметился 6 голами и 2 ассистами.
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