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Манчестер Юнайтед готов предложить Наполи своего нападающего в обмен на Виктора Осимхена

Англия
Манчестер Юнайтед готов предложить Наполи своего нападающего в обмен на Виктора Осимхена

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" готов предложить "Наполи" одного из новичков команды в обмен на Виктора Осимхена, который сейчас выступает за "Галатасарай" на правах аренды.

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Согласно информации от Il Mattino, "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания Виктора Осимхена, добавив в сделку об обмене игроками своего нападающего Джошуа Зиркзе, который этим летом присоединился к клубу из "Болоньи" за более 40 миллионов евро.Зарплата нигерийского форварда может стать проблемой для "МЮ", поскольку он зарабатывает около 11 миллионов евро за сезон. Также в его контракте с "Наполи" прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро.

Как известно, нидерландский нападающий не смог адаптироваться в Манчестере и проявить максимум своих способностей, поэтому его связывали с возможным возвращением в Италию. "Ювентус" и "Милан" также заинтересованы в его подписании.

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Отметим, что в этом сезоне Джошуа Зиркзе отметился лишь одним голом и двумя ассистами в 17 матчах за "МЮ" во всех турнирах, а Виктор Осимхен забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 9 матчах за турецкий "Галатасарай".

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Галатасарай (Стамбул) Наполи Манчестер Юнайтед Виктор Осимхен Джошуа Зиркзе
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Источник:
Il Matino
Опубликовал: Андрей Журба
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