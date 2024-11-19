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Ньюкасл готов отпустить трех ключевых игроков команды в ближайшее трансферное окно

Англия

Английский клуб собирается устроить зимнюю распродажу

Ньюкасл готов отпустить трех ключевых игроков команды в ближайшее трансферное окно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Согласно информации от издания TBR Football, "Ньюкасл" планирует сократить состав команды, поскольку будущее Мигеля Альмирона, Каллума Уилсона и Кирана Триппьера в клубе выглядит неопределенным.

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Известно, что следующим летом "Ньюкасл" хочет провести насыщенную и эффективную трансферную кампанию, поэтому они уже сейчас пытаются разгрузить состав команды, продав ненужных игроков. Но источник также отмечает, что Эдди Гау будет готов попрощаться с определенными игроками при условии, если клуб найдет для них полноценную замену.

Как известно, "сороки" все еще заинтересованы в подписании Марка Хехи из "Кристал Пэлас", но его трансфер будет не из дешевых, поэтому "Ньюкасл" отчаянно постарается избежать нарушений правил ФФП, чтобы не повторить судьбу "Эвертона", пострадавшего от снятия очков, что поставило под угрозу их выживание в АПЛ.

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Напомним, что "Ньюкасл" сейчас занимает восьмое место в АПЛ, набрав 18 очков после 11-ти сыгранных туров в чемпионате Англии. Возможную продажу ненужных игроков также связывают с желанием усилить состав команды после не слишком уверенного начала сезона.

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Ньюкасл Каллум Уилсон Киран Триппьер Мигель Альмирон
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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