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Без двух топ-клубов в первой десятке. Названы клубы английской Премьер-Лиги, в которые владельцы вложили больше всего

Англия

Рейтинг The Athletic

Без двух топ-клубов в первой десятке. Названы клубы английской Премьер-Лиги, в которые владельцы вложили больше всего

Фото: premierleague.com

Новина українською

Названы клубы английской Премьер-Лиги, в которые владельцы вложили больше всего.

Издание The Athletic подсчитало сколько владельцы вложили в клуб.

На первом месте лондонский "Челси", за который играет украинец Михаил Мудрик. По словам журналистов издания, Боули заплатил за покупку клуба 2,5 млрд фунтов стерлингов.

На втором месте "Манчестер Сити". В сентябре 2008 года группа шейха Мансура купила клуб за 200 млн фунтов стерлингов. Новые владельцы за это время инвестировали в клуб 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Далее идёт "Арсенал". Его покупка в 2011 году обошлась американцу Кронке в 1 млрд фунтов стерлингов. В клуб инвестировали 259 млн фунтов.

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Рейтинг с 4-го по 10-е место

  • На 4-м месте оказался лондонский "Фулхэм". Покупка клуба обошлась в 150 млн фунтов, а инвестировали в него 788 млн. Итого – 938 млн
  • Следом идёт "Эвертон", за который играет Виталий Миколенко. В него инвестировали 750 млн фунтов. Покупка обошлась в 128 млн.
  • "Манчестер Юнайтед". Глейзеры купили клуб за 800 млн фунтов, а инвестировали 45 млн фунтов
  • "Астон Вилла". В 2018 году V Sports приобрели клуб за 60 млн фунтов и вложили в него 522 млн
  • "Ньюкасл (566 млн)". Саудовский государственный инвестиционный фонд купил команду за 300 млн фунтов и вложили 266 млн.
  • "Брайтон" (512 млн). За скромные 18 млн фунтов Тони Блум купил "чайек" в 2009 году. Но вложил в них 494 млн.
  • "Лестер" (484 млн). Покупка обошлась в 40 млн и King Power International вложиил в клуб 444 млн фунтов.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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