Без двух топ-клубов в первой десятке. Названы клубы английской Премьер-Лиги, в которые владельцы вложили больше всего

Названы клубы английской Премьер-Лиги, в которые владельцы вложили больше всего.

Издание The Athletic подсчитало сколько владельцы вложили в клуб.

На первом месте лондонский "Челси", за который играет украинец Михаил Мудрик. По словам журналистов издания, Боули заплатил за покупку клуба 2,5 млрд фунтов стерлингов.

На втором месте "Манчестер Сити". В сентябре 2008 года группа шейха Мансура купила клуб за 200 млн фунтов стерлингов. Новые владельцы за это время инвестировали в клуб 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Далее идёт "Арсенал". Его покупка в 2011 году обошлась американцу Кронке в 1 млрд фунтов стерлингов. В клуб инвестировали 259 млн фунтов.

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