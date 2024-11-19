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Без двух топ-клубов в первой десятке. Названы клубы английской Премьер-Лиги, в которые владельцы вложили больше всего
Рейтинг The Athletic
Фото: premierleague.com
Названы клубы английской Премьер-Лиги, в которые владельцы вложили больше всего.
Издание The Athletic подсчитало сколько владельцы вложили в клуб.
На первом месте лондонский "Челси", за который играет украинец Михаил Мудрик. По словам журналистов издания, Боули заплатил за покупку клуба 2,5 млрд фунтов стерлингов.
На втором месте "Манчестер Сити". В сентябре 2008 года группа шейха Мансура купила клуб за 200 млн фунтов стерлингов. Новые владельцы за это время инвестировали в клуб 1,5 млрд фунтов стерлингов.
Далее идёт "Арсенал". Его покупка в 2011 году обошлась американцу Кронке в 1 млрд фунтов стерлингов. В клуб инвестировали 259 млн фунтов.
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Рейтинг с 4-го по 10-е место
- На 4-м месте оказался лондонский "Фулхэм". Покупка клуба обошлась в 150 млн фунтов, а инвестировали в него 788 млн. Итого – 938 млн
- Следом идёт "Эвертон", за который играет Виталий Миколенко. В него инвестировали 750 млн фунтов. Покупка обошлась в 128 млн.
- "Манчестер Юнайтед". Глейзеры купили клуб за 800 млн фунтов, а инвестировали 45 млн фунтов
- "Астон Вилла". В 2018 году V Sports приобрели клуб за 60 млн фунтов и вложили в него 522 млн
- "Ньюкасл (566 млн)". Саудовский государственный инвестиционный фонд купил команду за 300 млн фунтов и вложили 266 млн.
- "Брайтон" (512 млн). За скромные 18 млн фунтов Тони Блум купил "чайек" в 2009 году. Но вложил в них 494 млн.
- "Лестер" (484 млн). Покупка обошлась в 40 млн и King Power International вложиил в клуб 444 млн фунтов.
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