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Рубен Аморим хочет пригласить в Манчестер Юнайтед защитника, с которым он работал в Спортинге
Новый тренер МЮ прекрасно знает, на что способен этот игрок
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный защитник лиссабонского "Спортинга" уже говорил с Рубеном Аморимом о его возможном трансфере в "Манчестер Юнайтед". Бывший наставник португальского клуба может забрать его в Англию.
Как сообщил журналист Sky Sports Саша Тавольери, Рубен Аморим уже провел предварительные переговоры с защитником "Спортинга" Усманом Диоманде относительно его возможного переезда на "Олд Траффорд". Он отметил, что "Манчестер Сити" тоже может претендовать на талантливого 20-летнего футболиста.
Считается, что "Спортинг" будет готов продать своего защитника за сумму в размере 50-60 миллионов евро.
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Также добавим, что в этом сезоне 20-летний Усман Диоманде является ключевым защитником "Спортинга", приняв участие в 14 матчах за португальский клуб во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
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