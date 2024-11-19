Рубен Аморим хочет пригласить в Манчестер Юнайтед защитника, с которым он работал в Спортинге

Звездный защитник лиссабонского "Спортинга" уже говорил с Рубеном Аморимом о его возможном трансфере в "Манчестер Юнайтед". Бывший наставник португальского клуба может забрать его в Англию.

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Как сообщил журналист Sky Sports Саша Тавольери, Рубен Аморим уже провел предварительные переговоры с защитником "Спортинга" Усманом Диоманде относительно его возможного переезда на "Олд Траффорд". Он отметил, что "Манчестер Сити" тоже может претендовать на талантливого 20-летнего футболиста.

Считается, что "Спортинг" будет готов продать своего защитника за сумму в размере 50-60 миллионов евро.

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Также добавим, что в этом сезоне 20-летний Усман Диоманде является ключевым защитником "Спортинга", приняв участие в 14 матчах за португальский клуб во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.