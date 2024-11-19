Владельцы Манчестер Юнайтед намекнули Амориму на отсутствие зимних трансферов

Владельцы английского "Манчестер Юнайтед" намекнули португальскому тренеру Рубену Амориму на отсутствие зимних трансферов.

По информации ESPN, английский клуб попросил Рубена Аморима максимально использовать потенциал команды, которую он унаследовал на "Олд Траффорд", вместо того чтобы полагаться на множество новых приобретений.

Источник, с которым общались журналисты ESPN, сообщил, что в клубе есть финансовые проблемы и в январе вряд ли будет доступен значительный трансферный бюджет для перестройки основного состава.

Также зимой у Аморима не будет права голоса на трансферы, но следующим летом владельцы готовы его предоставить при подписании и расторжении контрактов.

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По словам ESPN, трансферные бюджеты в будущем останутся ограниченными, и нет особого желания расставаться с нынешней группой опытных игроков.

Издание отмечает, что Тен Хаг потратил за три трансферных окна более 600 млн фунтов за 15 игроков основного состава.

Рубен Аморим проведёт свою первую игру в качестве тренера "Манчестер Юнайтед" 24 ноября против "Ипсвич Таун".