Клопп видел в нем замену для Салаха. Звездный бразилец мог оказаться в другом английском клубе

Летом 2022-го года бразилец Антони мог оказаться в другом английском клубе. Помимо "Манчестер Юнайтед", на игрока также претендовал "Ливерпуль".

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Журналист издания The Times Пол Джойс рассказал, что летом 2022-го года главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассматривал возможность подписания Антони из "Аякса" в виде замены для Мохамеда Салаха, у которого тогда заканчивался контракт с клубом.

Однако, как отмечает Джойс, президент Fenway Sports Group (спортивный холдинг, владеющий "Ливерпулем") Майк Гордон заметил, что вариант с продлением контракта Мохамеда Салаха будет гораздо более логичным с точки зрения использования финансовых ресурсов, что, в конце концов, руководство "Ливерпуля" и решило сделать.

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Как известно, действующий контракт Мохамеда Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до 2025 года и клуб пытается достичь договоренности о продлении сотрудничества с египтянином, хотя и продолжает искать альтернативные варианты для его замены.