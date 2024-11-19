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Торрес отказал клубу Сегунды из-за желания присоединиться в Атлетико
Верит в мечту
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский тренер Фернандо Торрес отказал клубу Сегунды из-за желания присоединиться в мадридский "Атлетико".
По словам источника Relevo, почти 3 недели назад он отклонил интересное предложение "Депортиво де ла Корунья". 28 октября руководство "Депортиво" уволило Иманоло Идьякеса из-за плохих результатов
"Он счастлив дома, и его мечтой остается когда-нибудь тренировать первую команду "Атлетико". Сам красно-белый клуб, который очень верит в него, отказался вести переговоры", - сообщил источник.
Фернандо Торрес тренировал молодёжную команду "Атлетико" а после его повысили в "Атлетико Мадрид B" - команду резервистов клуба.
"Депортиво" занимает 16-е место в Сегунде после 15-ти туров.
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