Торрес отказал клубу Сегунды из-за желания присоединиться в Атлетико

Испанский тренер Фернандо Торрес отказал клубу Сегунды из-за желания присоединиться в мадридский "Атлетико".

По словам источника Relevo, почти 3 недели назад он отклонил интересное предложение "Депортиво де ла Корунья". 28 октября руководство "Депортиво" уволило Иманоло Идьякеса из-за плохих результатов

"Он счастлив дома, и его мечтой остается когда-нибудь тренировать первую команду "Атлетико". Сам красно-белый клуб, который очень верит в него, отказался вести переговоры", - сообщил источник.

Фернандо Торрес тренировал молодёжную команду "Атлетико" а после его повысили в "Атлетико Мадрид B" - команду резервистов клуба.

"Депортиво" занимает 16-е место в Сегунде после 15-ти туров.