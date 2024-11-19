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Два клуба АПЛ будут соперничать с Реалом за подписание талантливого защитника РБ Лейпциг
Европейские топ-клубы присоединились к испанскому гранду в борьбе за молодого игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Сообщается, что "Манчестер Сити" рассматривает вариант с подписанием 21-летнего центрбека "РБ Лейпциг" Кастелло Лукеба, поскольку в клубе готовятся обновить линию защиты в ближайшее трансферное окно.
Безусловно, такие игроки, как Кайл Уокер и Джон Стоунз являются важной частью команды Пепа Гвардиолы, но недавно они стали темой обсуждений на уровне руководства "Манчестер Сити". 34-летний Уокер и 30-летний Стоунз могут уйти из клуба в ближайшее время. Особое внимание сейчас обращено к центральному защитнику сборной Англии, поскольку он часто сталкивается с постоянными травмами, зато Уокер имеет проблемы с игровой формой.
Еще одним английским клубом, который может быть заинтересованным в подписании Кастелло Лукеба, считается лондонский "Челси", который рассчитывает на молодых игроков, сделав данное направление ключевым в развитии команды.
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Недавно 21-летний Кастелло Лукеба подписал новый контракт с "РБ Лейпциг". Как известно, его новое соглашение с клубом предусматривает право выкупа игрока за сумму около 90 миллионов евро.
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