  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити объявил об возвращении травмированного полузащитника на домашний стадион
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити объявил об возвращении травмированного полузащитника на домашний стадион

Англия

Клуб попросил болельщиков максимально поддержать футболиста

Манчестер Сити объявил об возвращении травмированного полузащитника на домашний стадион

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" объявил об возвращении травмированного полузащитника на домашний стадион.

Родри, восстанавливающийся от травмы, в субботу 23 ноября посетит "Этихад". Футболист представит болельщикам "Золотой Мяч" и даст возможность отпраздновать это событие вместе.

Событие произойдёт перед матчем с "Тоттенхэмом" в английской Премьер-Лиге.

"Мы просим всех присутствующих занять свои места в 17:10 для презентации, которая начнётся в 17:15 (по британскому времени)", - сообщил клуб.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На стадионе, и в клубных магазинах будут предлагать бесплатную печать на футболках с Родри перед началом матча и в воскресенье.

Родри стал обладателем "Золотого Мяча" 28 октября.

Напомним, что испанский полузащитник восстанавливается от травмы, полученной в матче с "Арсеналом" в сентябре 2024 года.

"Манчестер Сити" примет "Тоттенхэм" 23 ноября. Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Два клуба АПЛ будут соперничать с Реалом за подписание талантливого защитника РБ Лейпциг
yellow-arrow
Торрес отказал клубу Сегунды из-за желания присоединиться в Атлетико
yellow-arrow
Клопп видел в нем замену для Салаха. Звездный бразилец мог оказаться в другом английском клубе
Золотой мяч Манчестер Сити Родри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester City
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости