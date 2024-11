"Манчестер Сити" объявил об возвращении травмированного полузащитника на домашний стадион.

Родри, восстанавливающийся от травмы, в субботу 23 ноября посетит "Этихад". Футболист представит болельщикам "Золотой Мяч" и даст возможность отпраздновать это событие вместе.

Событие произойдёт перед матчем с "Тоттенхэмом" в английской Премьер-Лиге.

Rodri will return to the Etihad for the first time since winning the Ballon d'Or, this Saturday ????????



