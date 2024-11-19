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Манчестер Сити объявил об возвращении травмированного полузащитника на домашний стадион
Клуб попросил болельщиков максимально поддержать футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" объявил об возвращении травмированного полузащитника на домашний стадион.
Родри, восстанавливающийся от травмы, в субботу 23 ноября посетит "Этихад". Футболист представит болельщикам "Золотой Мяч" и даст возможность отпраздновать это событие вместе.
Событие произойдёт перед матчем с "Тоттенхэмом" в английской Премьер-Лиге.
"Мы просим всех присутствующих занять свои места в 17:10 для презентации, которая начнётся в 17:15 (по британскому времени)", - сообщил клуб.
Rodri will return to the Etihad for the first time since winning the Ballon d'Or, this Saturday ????????— Manchester City (@ManCity) November 19, 2024
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На стадионе, и в клубных магазинах будут предлагать бесплатную печать на футболках с Родри перед началом матча и в воскресенье.
Родри стал обладателем "Золотого Мяча" 28 октября.
Напомним, что испанский полузащитник восстанавливается от травмы, полученной в матче с "Арсеналом" в сентябре 2024 года.
"Манчестер Сити" примет "Тоттенхэм" 23 ноября. Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени.
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