"Манчестер Сити" объявил об возвращении травмированного полузащитника на домашний стадион.

Родри, восстанавливающийся от травмы, в субботу 23 ноября посетит "Этихад". Футболист представит болельщикам "Золотой Мяч" и даст возможность отпраздновать это событие вместе.

Событие произойдёт перед матчем с "Тоттенхэмом" в английской Премьер-Лиге.

"Мы просим всех присутствующих занять свои места в 17:10 для презентации, которая начнётся в 17:15 (по британскому времени)", - сообщил клуб.

Rodri will return to the Etihad for the first time since winning the Ballon d'Or, this Saturday ????????



Read more ???? — Manchester City (@ManCity) November 19, 2024

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На стадионе, и в клубных магазинах будут предлагать бесплатную печать на футболках с Родри перед началом матча и в воскресенье.

Родри стал обладателем "Золотого Мяча" 28 октября.

Напомним, что испанский полузащитник восстанавливается от травмы, полученной в матче с "Арсеналом" в сентябре 2024 года.

"Манчестер Сити" примет "Тоттенхэм" 23 ноября. Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени.