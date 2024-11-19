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Звёздные игроки Ливерпуля провели тренировку с молодёжной командой. Видео реакции игроков академии
Разные эмоции
Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздные игроки "Ливерпуля" провели тренировку с молодёжной командой.
Пока большинство игроков основной команды играют за сборные – некоторые игроки вернулись, чтобы поддержать форму или восстанавливаются после травм.
"Ливерпуль" выложил видео из раздевалки, на котором видно вратаря Алиссона Беккера, полузащитника Харви Эллиотта и нападающего Мохамеда Салаха.
???????? pic.twitter.com/6H1QJPP3Bh— Liverpool FC (@LFC) November 19, 2024
Салах поддерживает форму, Эллиотт после травмы вернулся к тренировкам в начале международной паузы. Алиссон появился впервые с октября. Голкипер восстанавливается от травмы подколенного сухожилия, полученной в матче против "Кристал Пэласа".
"Ливерпуль" показал фрагмент тренировки
Always competitive ???? pic.twitter.com/X2EKmEkzuM— Liverpool FC (@LFC) November 19, 2024
"Ливерпуль" в английской Премьер-Лиге сыграет против "Саутгемптона" 24 ноября. Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.
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