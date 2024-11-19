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Звёздные игроки Ливерпуля провели тренировку с молодёжной командой. Видео реакции игроков академии

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Звёздные игроки Ливерпуля провели тренировку с молодёжной командой. Видео реакции игроков академии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздные игроки "Ливерпуля" провели тренировку с молодёжной командой.

Пока большинство игроков основной команды играют за сборные – некоторые игроки вернулись, чтобы поддержать форму или восстанавливаются после травм.

"Ливерпуль" выложил видео из раздевалки, на котором видно вратаря Алиссона Беккера, полузащитника Харви Эллиотта и нападающего Мохамеда Салаха.

Салах поддерживает форму, Эллиотт после травмы вернулся к тренировкам в начале международной паузы. Алиссон появился впервые с октября. Голкипер восстанавливается от травмы подколенного сухожилия, полученной в матче против "Кристал Пэласа".

"Ливерпуль" показал фрагмент тренировки

"Ливерпуль" в английской Премьер-Лиге сыграет против "Саутгемптона" 24 ноября. Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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