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Агент Дрэгушина прокомментировал интерес Ювентуса и Наполи к своему клиенту

Англия

Раду сосредоточен на Тоттенхэме (с)

Агент Дрэгушина прокомментировал интерес Ювентуса и Наполи к своему клиенту

фото из свободных источников

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Тоттенхэма" Раду Дрэгушин останется в составе лондонского клуба как минимум до конца сезона. Об этом сообщил агент румынского футболиста.

Недавно в итальянских СМИ появилась информация об интересе к Дрэгушину со стороны грандов Серии А "Ювентуса" и "Наполи". Однако, по словам агента, футболист полностью сосредоточен на выступлениях за "Тоттенхэм" и не намерен покидать клуб в январское трансферное окно.

"Мы гордимся интересом со стороны таких клубов, как "Ювентус" и "Наполи", но Раду сосредоточен на "Тоттенхэме" и останется в Лондоне. Он не покинет "шпор" в январе", - сказал агент Дрэгушина.

Раду присоединился к "шпорам" зимой 2024 года из "Дженоа" за 25 млн евро. Футболист в текущем сезоне сыграл 9 матча - 646 минут.

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Раду Дрэгушин
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