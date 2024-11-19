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Агент Дрэгушина прокомментировал интерес Ювентуса и Наполи к своему клиенту
Раду сосредоточен на Тоттенхэме (с)
фото из свободных источников
Защитник "Тоттенхэма" Раду Дрэгушин останется в составе лондонского клуба как минимум до конца сезона. Об этом сообщил агент румынского футболиста.
Недавно в итальянских СМИ появилась информация об интересе к Дрэгушину со стороны грандов Серии А "Ювентуса" и "Наполи". Однако, по словам агента, футболист полностью сосредоточен на выступлениях за "Тоттенхэм" и не намерен покидать клуб в январское трансферное окно.
"Мы гордимся интересом со стороны таких клубов, как "Ювентус" и "Наполи", но Раду сосредоточен на "Тоттенхэме" и останется в Лондоне. Он не покинет "шпор" в январе", - сказал агент Дрэгушина.
Раду присоединился к "шпорам" зимой 2024 года из "Дженоа" за 25 млн евро. Футболист в текущем сезоне сыграл 9 матча - 646 минут.
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